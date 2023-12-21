Общество

Все рекламные баннеры в Пскове оборудуют белой подложкой

Все рекламные конструкции в Пскове теперь должны будут оборудовать белой подложкой. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 30 июня 2023 года №243 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Псков", аннулирования таких разрешений и выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций».

Представитель администрации пояснила, что, согласно изменениям, рекламораспространители будут обязаны оборудовать рекламные конструкции белой подложкой, чтобы, когда на этих баннерах нет рекламы, они выглядели эстетически опрятно. Утвержденный цвет – белый. Она добавила, что все изменения разрабатывались с учетом обращений, которые поступают в администрацию от предпринимателей.

Вопрос вызвал ряд возмущений. В частности, депутат Юлия Пожидаева отметила, что такое решение может дорого обойтись предпринимателям. Кроме того, она высказала опасения, что фасады торговых центров могут не выдержать нагрузку от дополнительных подложек под рекламой.

В итоге «за» внесение изменений проголосовали 13 депутатов, семь выступили против, двое воздержались. Решение приняли, однако глава города Борис Елкин предложил пригласить в администрацию Пскова собственников торговых центров, чтобы обсудить все нюансы и по необходимости, с учетом их мнений, внести в положение дополнительные изменения.