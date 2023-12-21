Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска: