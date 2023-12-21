Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки
вопросы о муниципальной реформе
Господин Рейтингомер
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Сокровища Острова
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
Советы на зиму псковским водителям
Бытовые услуги и социальный контракт
новое поколение сето
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Псков кофейни и пекарни
ДТП кто виноват
«Зенча-Псков» кто там?
национальность белоруска
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 21.12.2023 16:210 Проект наставничества сделал Год педагога ярким, заявила амбассадор форума классных руководителей 22.12.2023 17:000 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО 22.12.2023 16:510 Мошенники в декабре усилили активность под видом сотовых операторов 22.12.2023 16:470 Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей 22.12.2023 16:310 Определены места для елочных базаров в Пскове 22.12.2023 16:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 декабря
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 20.12.2023 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 15.12.2023 07:001 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 11:562 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре

22.12.2023 16:10|ПсковКомментариев: 0

Осенью 2023 года заметно увеличилось количество отзывов (жалоб) пользователей Kaspersky Who Calls на звонки телефонных мошенников, которые обещают продлить действие SIM-карты. В среднем в России по сравнению с сентябрём, в октябре число таких комментариев увеличилось в три раза, а в ноябре — уже в четыре. Цель злоумышленников — выманить учётные данные абонентов от личного кабинета на сайте оператора связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Схема телефонного мошенничества, которая получает всё большее распространение с лета, выглядит так: человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию СМС на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты (eSIM). Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных», — сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. 

Распространение легенды происходит на фоне общего увеличения объёмов телефонного мошенничества. По данным Kaspersky Who Calls, в ноябре 2023 года почти 18% пользователей в Псковской области поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре этот показатель был на уровне 11%. При этом различные спам-звонки осенью получал 91%*.

«Мы видим, что легенды злоумышленников постоянно эволюционируют, а сами они не сбавляют обороты. Схемы становятся сложнее, проходят в несколько этапов, используются разные каналы связи. Неизменным остаётся подход мошенников, которые активно применяют социальную инженерию. Чтобы противостоять им, важно сочетать технические и нетехнические методы защиты. К первым относятся специальные решения, которые предупреждают о жалобах, поступающих на тот или иной номер, ко вторым — повышение цифровой грамотности, соблюдение основных правил безопасности. Не сообщайте посторонним пароли от учётных записей, коды из СМС и push-уведомлений. Если разговор с незнакомым человеком вызывает сомнения, завершайте звонок. Не перезванивайте на тот же номер, с которого поступил подозрительный вызов», — отметил старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

* Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за сентябрь — ноябрь 2023 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 207 человек
22.12.2023, 17:120 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 22.12.2023, 17:000 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО 22.12.2023, 16:510 Мошенники в декабре усилили активность под видом сотовых операторов 22.12.2023, 16:510 Государство намерено продать бизнесу до 30 предприятий
22.12.2023, 16:470 Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей 22.12.2023, 16:440 Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ 22.12.2023, 16:310 Определены места для елочных базаров в Пскове 22.12.2023, 16:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 декабря
22.12.2023, 16:241 Денис Иванов: Сейчас не время вводить новые требования к рекламным баннерам 22.12.2023, 16:200 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника. ВИДЕО 22.12.2023, 16:160 О проведенных по нацпроекту «Культура» ремонтах рассказали псковичам 22.12.2023, 16:120 «Горводоканал» обнаружил сброс нефтепродуктов в канализации в Пскове
22.12.2023, 16:100 Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре 22.12.2023, 16:020 Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита 22.12.2023, 15:590 Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов 22.12.2023, 15:470 Стартовал главный новогодний проект Сбера — «Итоги вашего СберГода»
22.12.2023, 15:430 Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор 22.12.2023, 15:370 Клиенты билайна смогут получить кешбэк при оплате покупок в RuStore 22.12.2023, 15:330 «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях. ВИДЕО 22.12.2023, 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе
22.12.2023, 15:090 Гололедицу и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 23 декабря 22.12.2023, 14:520 Пропавшего мужчину в черном разыскивают в Пскове  22.12.2023, 14:500 Просветительская акция «Достижения России» проходит в Псковской области 22.12.2023, 14:310 Сергей Лаврухин: Приближаться ко льду сейчас — самоубийство
22.12.2023, 14:280 Вышла в свет новая книга Романа Романова  22.12.2023, 14:170 Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте 22.12.2023, 14:151 Десятый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках 22.12.2023, 14:090 Еще один новогодний забег пройдет в Пскове 1 января
22.12.2023, 13:580 Благотворительная рождественская ярмарка проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 22.12.2023, 13:480 Глава Сбера: Телефонные мошенники сегодня изощрены 22.12.2023, 13:370 Паводками и лесными пожарами особенно отличился 2023 год в Пскове – МЧС 22.12.2023, 13:340 Эффективный инструмент: как ТОСы в Псковской области помогают делать жизнь лучше
22.12.2023, 13:280 Место встречи: улица Свердлова 22.12.2023, 13:170 Награды Центральной избирательной комиссии вручили в Пскове 22.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с начальником псковского ГУ МЧС Сергеем Лаврухиным 22.12.2023, 13:000 Региональный избирательный штаб Путина открылся в Псковской области
22.12.2023, 12:540 Коты-скалодромы появились в Пскове 22.12.2023, 12:490 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Бригадный подряд» 22.12.2023, 12:450 Ревнивый пскович сломал возлюбленной челюсть и ударом разорвал селезенку 22.12.2023, 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе
22.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах Года педагога и наставника 22.12.2023, 12:240 Бассейн в Порхове возобновляет работу после длительного перерыва 22.12.2023, 12:200 Больше 10 незаконно пересекших границу иностранцев задержали пограничники в Гдовском районе 22.12.2023, 12:160 Победителей областного конкурса «Мозаика культур» наградили в Пскове
22.12.2023, 12:130 Греф: Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов 22.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях 22.12.2023, 12:010 «Снежный десант» спустился к детям с крыши псковской больницы 22.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 декабря
22.12.2023, 11:530 Размер дохода малоимущих граждан для признания их нуждающимися в соцжилье установили в Пскове 22.12.2023, 11:460 Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии 22.12.2023, 11:360 ТОС «Ижорские оптимисты» появится в Пскове 22.12.2023, 11:310 Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником
22.12.2023, 11:260 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года 22.12.2023, 11:200 Вопрос по передаче земель напротив 76-й дивизии в собственность Пскова рассматривают в Москве  22.12.2023, 11:110 Борис Елкин: Доходы Пскова превышают наши ожидания  22.12.2023, 11:070 К газоснабжению подключили первые домовладения в Дедовичах
22.12.2023, 11:010 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника 22.12.2023, 10:570 Все рекламные баннеры в Пскове оборудуют белой подложкой  22.12.2023, 10:550 Борис Елкин: Избирательный округ №5 потерял отличного депутата  22.12.2023, 10:480 «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях
22.12.2023, 10:450 Штатную численность техперсонала в администрации Пскова сократили на 16,5 единицы 22.12.2023, 10:420 Принят бюджет Пскова на 2024 год  22.12.2023, 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 22.12.2023, 10:161 Полномочия депутата Псковской гордумы Натальи Мельниковой прекратили досрочно
22.12.2023, 10:020 Юноша пропал в псковской деревне Заболотье 22.12.2023, 09:520 Александр Котов энергетикам: Основа отрасли – преданные делу специалисты 22.12.2023, 09:400 Два строения сгорели в Великих Луках 21 декабря 22.12.2023, 09:302 Дорогие уговоры: псковичек защитят от склонения к аборту
22.12.2023, 09:290 Россия покинула топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом 22.12.2023, 09:152 Отцов хотят назначить ответственными за демографию в стране 22.12.2023, 09:000 Коллективный договор обновили в «Псковских тепловых сетях» 22.12.2023, 08:400 Россияне в этом году покупают сладкие подарки на 10–12% чаще
22.12.2023, 08:200 Россияне стали больше смотреть развлекательного контента в 2023 году 22.12.2023, 08:000 Клиентам клуба «СуперФитнес» в Пскове снова будет доступен налоговый вычет 22.12.2023, 07:410 Кого оштрафуют за отсутствие «умных» счетчиков, объяснил юрист 22.12.2023, 07:190 Об опасности быстрых углеводов предупредила врач
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru