Общество

Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре

Осенью 2023 года заметно увеличилось количество отзывов (жалоб) пользователей Kaspersky Who Calls на звонки телефонных мошенников, которые обещают продлить действие SIM-карты. В среднем в России по сравнению с сентябрём, в октябре число таких комментариев увеличилось в три раза, а в ноябре — уже в четыре. Цель злоумышленников — выманить учётные данные абонентов от личного кабинета на сайте оператора связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Схема телефонного мошенничества, которая получает всё большее распространение с лета, выглядит так: человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию СМС на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты (eSIM). Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных», — сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Распространение легенды происходит на фоне общего увеличения объёмов телефонного мошенничества. По данным Kaspersky Who Calls, в ноябре 2023 года почти 18% пользователей в Псковской области поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре этот показатель был на уровне 11%. При этом различные спам-звонки осенью получал 91%*.

«Мы видим, что легенды злоумышленников постоянно эволюционируют, а сами они не сбавляют обороты. Схемы становятся сложнее, проходят в несколько этапов, используются разные каналы связи. Неизменным остаётся подход мошенников, которые активно применяют социальную инженерию. Чтобы противостоять им, важно сочетать технические и нетехнические методы защиты. К первым относятся специальные решения, которые предупреждают о жалобах, поступающих на тот или иной номер, ко вторым — повышение цифровой грамотности, соблюдение основных правил безопасности. Не сообщайте посторонним пароли от учётных записей, коды из СМС и push-уведомлений. Если разговор с незнакомым человеком вызывает сомнения, завершайте звонок. Не перезванивайте на тот же номер, с которого поступил подозрительный вызов», — отметил старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

* Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за сентябрь — ноябрь 2023 года.