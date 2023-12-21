Общество

Приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов - Елена Тимашова

В муниципальных округах Псковской области в настоящее время проходит процедура регистрации нового юридического лица - администрации муниципального округа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.





«С 1 января все органы местного самоуправления муниципальных округов начнут свою работу. С сентября по декабрь проведена большая работа, в ходе которой сформированы составы Собраний депутатов округов, избраны главы. На сегодняшний день муниципалитеты проходят процедуру регистрации нового юридического лица - администрации муниципального округа. В последних числах декабря регистрация будет завершена и с 1 января в муниципальных округах полноценно заработают администрации муниципальных округов», - сказала Елена Тимашова.

Она отметила, что в настоящее время идет процесс формирования штата этих администраций, уже утверждена структура администрации. В структуре предусмотрены территориальные отделы на базе администраций поселений, продолжила начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства.

«Трудностей как таковых не было. Просто были те вопросы, которые нам коллективно приходилось решать на всех уровнях, начиная от муниципального и заканчивая федеральным. Огромное спасибо хочу сказать Управлению федерального казначейства и Управлению федеральной налоговой службы. Они в ежедневном режиме работают с главами муниципальных образований и с нами для того, чтобы переход всех обязательств от администраций района и поселений к администрации округа прошел максимально эффективно, чтобы все ранее заключенные договоры и обязательства были реализованы без срывов», - заключила она.

На данный момент уже сформирована основная правовая база.

«У нас приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов. Если в следующем году будут муниципалитеты, которые захотят пойти по пути своих коллег, то необходимо будет только принять закон о преобразовании, который принимался для восьми наших округов», - уточнила Елена Тимашова.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.