Общество

Противоаварийные работы начались на церкви Живоначальной Троицы в Мелетово

В деревне Мелетово Псковского района начались противоаварийные работы на церкви Живоначальной Троицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время специалисты ведут спил деревьев и веток, произведено укрепление грунта путем подсыпки каменно-гравийной смеси, что позволит проводить работу крупной технике. С помощью крана планируется демонтировать аварийные главы на Троицкой церкви и провести необходимые консервационные работы. Это позволит обеспечить безопасность при проведении масштабного обследования памятника архитектуры для подготовки проектно-сметной документации на реставрацию храма.

Заказчиком проведения работ выступает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Финансирование осуществляется за счет Минкульта России.

Напомним, церковь Живоначальной Троицы возведена рядом с древним Успенским храмом в 1914 году. Троицкая церковь в Мелетово построена из кирпича с элементами модерна. Четверик венчает декоративное пятиглавие.