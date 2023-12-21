Общество

Ученикам психолого-педагогических классов в Пскове вручили благодарности от Российского общества «Знание»

Ученикам психолого-педагогических классов в Пскове вручили благодарности от Российского общества «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская поблагодарила учеников психолого-педагогических классов города Пскова за участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Она отметила, что Российское общество «Знание» высоко ценит вклад каждого в дело просвещения и желает дальнейших успехов в созидательном труде, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Благодарности и памятные подарки от Российского общества «Знание» ученикам психолого-педагогических классов города Пскова вручили директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и региональный координатор Российского общества «Знание» в сфере образования, врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Мероприятие прошло в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО.