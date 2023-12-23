Общество

Более ста детей участников СВО посетили новогоднюю елку в торговом центре Fjord Plaza

Детская игровая программа состоялась для детей участников СВО Псковского района накануне Нового года в торговом центре Fjord Plaza 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фото здесь и далее: администрация торгового центра Fjord Plaza

Дети с удовольствием принимали участие в игровой программе с Дедом Морозом и Cнегурочкой, посетили аквагрим, блеск-тату, мастер-класс «Елочная игрушка», получили угощение сахарной ватой. Гости праздника окунулись в новогодний круговорот, новогодние песни и игры сменяли друг друга.

Праздник посетило 124 ребенка. Все получили новогоднее настроение и подарки от спонсоров ООО «ЭГЛЕ», ООО «Автосалон №1» Официальный дилер Changan и ООО «Автрсалон 1» (официальный дилер JAC).

Кинотеатр Silver Cinema подарил детям купоны на бесплатный поп-корн, а Kids Mall подарил сертификаты на безлимитное однодневное посещение активити-парка. Веселую игровую программу провело праздничное агентство JollyKids.

Мероприятие было организовано торговым центром «Fjord Plaza» совместно с администрацией Псковского района.

«Это не первое мероприятие, которое мы проводим совместно с районом. Мы благодарим администрацию Псковского района за профессионализм и высокое качество организации. Для нас это всегда приятное и продуктивное сотрудничество, надеемся, что оно продолжится в дальнейшем», - отметили в администрации торгового центра.