Общество

Врач назвала прострелы в спине симптомом опасных заболеваний

«Прострел» в спине не является самостоятельным заболеванием и может свидетельствовать о развитии опухоли в организме или беременности, рассказала заведующая неврологическим отделением Химкинской больницы, врач-невролог Надежда Шацкая. По ее словам, инфекционное воспаление в позвоночном столбе также может вызывать болезненные ощущения.

Врач подчеркнула, что в медицине такие «прострелы» называют люмбаго. Они являются не самостоятельным заболеванием, а симптомом. Одной из причин люмбаго является наличие инфекционных или неинфекционных воспалений в позвоночном столбе. Вторая причина — грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, а также травмы позвоночника с повреждением или смещением позвонков. Кроме того, одной из причин люмбаго является развитие опухолей в организме.

«Наличие опухоли или метастаз в позвоночнике или внутренних органах, расположенных рядом, могут давать это болезненное ощущение в пояснице», — объяснила Шацкая News.ru.

Наконец, люмбаго нередко встречается у беременных женщин на третьем триместре. Это обусловлено тем, что нагрузка на позвоночный столб значительно увеличивается, так как размер матки также растет.