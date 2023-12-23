Общество

Ветреная и ненастная погода ожидается на Северо-Западе России

По территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, так что здесь ожидается ветреная и ненастная погода, сообщает метеоцентр «Фобос».

Атлантический воздух, заключенный в области этих вихрей, сумеет согреть только юго-запад – в полуденные часы до −3…+2°. А на севере и востоке региона преобладающая дневная температура −7…−12°.

В Центральной России начнётся очередной период оттепельной погоды, так что небольшой снег опять будет переходить в дожди, местами не исключены и ледяные. Дневная температура повысится до 0…+5°, и только в понедельник и четверг возможны кратковременные похолодания до 0…−5°.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдёт небольшой снег. Преобладающая дневная температура −1…−4°.

В Москве ожидается небольшой снег, в отдельные дни возможно вперемешку с дождём. Днём 0…+3°, в понедельник и четверг – до 0…−3°.