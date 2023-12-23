Общество

Мост к кладбищу в себежской деревне отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Себежского района проверила соблюдения администрацией сельского поселения «Себежское» требований законодательства в сфере благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Мост, ведущий к кладбищу вблизи деревни Букатино, находится на обслуживании администрации сельского поселения «Себежское». Сооружение было практически разрушено, вследствие чего использование его по назначению ставило под угрозу безопасность граждан, уточнили в районной прокуратуре.

По результатам рассмотрения, внесенного 18 августа в адрес главы поселения представления, нарушения действующего законодательства устранили. Мост привели в надлежащее состояние.