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Общество

Неожиданные причины головной боли перечислила невролог

25.12.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Головная боль может быть вызвана серьезным заболеванием, поэтому оставлять ее без внимания нельзя. Однако зачастую этот симптом бывает связан с физическим напряжением, причины которого неочевидны для самого пациента, рассказала кандидат медицинских наук, невролог, психиатр, психотерапевт, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова.

В частности, спровоцировать внезапную головную боль может неудобное рабочее место, частые видеозвонки или одежда не по погоде, привела примеры врач.

«Когда вы долго сидите за компьютером в одной позе, если у вас рабочее место не эргономично, это может создавать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица, плечевого пояса. И это может давать головную боль. Голова может болеть и из-за мороза, особенно когда вы не по погоде одеты: мышцы спазмируются, возникает физический стресс в связи с низкой температурой. Перенапряжение зрения, например, во время видеозвонков, тоже может давать головную боль», – объяснила Ольга Котова в интервью радио Sputnik.

Нарушение режима сна и отдыха тоже может привести к появлению головной боли, продолжила она.

«Сон меньше шести часов – это фактор риска развития самых разных заболеваний и состояний, в том числе головной боли. Режим сна и отдыха – очень важная составляющая (здорового образа жизни, – ред.), и сон очень много от чего нас защищает, в том числе и от головной боли», – отметила Ольга Котова.

Наиболее коварное воздействие на организм, по ее словам, оказывает алкоголь.

«Когда мы принимаем алкоголь, мы расслабляемся, и голова перестает болеть. Но когда проходит действие алкоголя, возникает синдром отмены, человеку становится плохо, тревожно, опять мышцы напрягаются, и головная боль возвращается. Плюс алкоголь – это то вещество, которое требует регулярного обезвреживания, то есть организм борется с интоксикацией, и это стрессовая ситуация для него. Регулярный прием алкоголя в сочетании с другими факторами стресса тоже способствует напряжению мышц шеи, верхнего плечевого пояса и головы», – добавила Ольга Котова.

Чтобы снизить риск внезапных приступов головной боли, нужно понять, какой фактор является триггером, и попытаться от него избавиться, посоветовала врач. Кроме того, ежедневно за два часа до сна следует устраивать себе «цифровой детокс» и отдыхать от потока информации, это даст возможность успокоиться и заснуть в расслабленном состоянии, уверена Ольга Котова. Если подобные меры не помогают, необходимо обратиться к врачу, заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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