Общество

В Псковской области почти в 4 раза выросла потребность в специалистах, борющихся с выгоранием работников

Аналитики hh.ru узнали, что за год работодатели в Псковской области стали на 367% чаще искать и принимать на работу специалистов, разбирающихся в профессиональном выгорании и помогающих людям справиться с этой проблемой.

В целом по стране работодатели искали более 3200 специалистов, которые не только разбираются в синдроме профессионального выгорания, но и знают, как помочь людям, столкнувшимся с этой проблемой. В Псковской области спрос на таких специалистов вырос на 367% за год. В целом по регионам СЗФО рост спроса тоже большой: +185% новых вакансий.

Интересно, что работодатели ищут не только психологов, но HR-специалистов, которые будут отслеживать настроения и состояние работников, фиксировать и буквально как пишут во многих вакансиях «выгонять» людей в отпуск, чтобы отдохнули и не выгорели. О такой практике заявляют компании из самых разных отраслей и причем не только в Псковской области, но и из других регионов СЗФО, например, в Калининграде, Коми. Более того, многие компании указывают, что активно борются с выгоранием сотрудников и сокращают переработки, гарантируют отпуск каждые три или шесть месяцев.

Интересно, что отношение жителей Псковской области к феномену профессионального выгорания сильно разнится: 29% верят, что оно существует и особенно острым становится под конец года, когда нужно срочно закрыть все накопившиеся дела и сдать отчёты. А вот 45% считают, что выгорание — это просто временная усталость или вообще надуманная вещь.

Между тем 57% заявляют в ходе опроса hh.ru, что в общем-то усталость от работы или выгорание могут стать для них решающими факторами для смены не только компании-работодателя, но и даже профессии. Еще 23% готовы из-за серьёзной усталости на работе готовы уволиться и устроить себе долгосрочный отпуск, 6% готовы переехать в другую страну. Интересно, что из опрошенных 0% готовы сменить круг общения.

В течение своей профессиональной жизни каждый человек 2–3 раза проживает полный мотивационный цикл. Он включает в себя разные этапы: от большой наполненности до полного опустошения и обратно к желаниям и энергии.