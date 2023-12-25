Общество

График работы до 9 января напомнили псковичам

Началась последняя в этом году рабочая неделя, рабочие дни - с понедельника, 25 декабря, по пятницу, 29 декабря, включительно. Пятница, 29 декабря, не является предпраздничной, это полный рабочий день. Сделать его сокращенным для своих сотрудников по желанию могут сами работодатели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

30 и 31 декабря, суббота и воскресенье, - выходные дни. Никаких дополнительных переносов рабочих или выходных дней на оставшиеся даты 2023 года не предусмотрено.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней - с субботы 30 декабря 2023 года по вторник 8 января 2024 года. Для тех, кто работает в предпраздничный день 31 декабря, рабочий день сокращается на один час.

«Выходим на работу во вторник 9 января 2024 года, первая рабочая неделя 2024 года будет короткой – 4 дня», - добавили в инспекции.