Общество

Новогодние традиции обсудили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове

Классный час, посвященный Новому году и Рождеству, прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Это занятие завершило цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Учащиеся посмотрели тематический фильм, прослушали музыкальные композиции, самостоятельно подготовили подарки к предстоящему празднику – открытки. Одну из них они подарили педагогическому коллективу вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1, вручив ее педагогу образовательного учреждения, а по совместительству и классному руководителю УКП СИЗО-1 Наталье Афанасьевой.

Вторая часть занятия была посвящена семейным историям, связанным с Новым годом. Каждый из присутствующих поделился своим рассказом о том, какие ассоциации вызывает этот праздник и как он празднуется в кругу родных.

«Пожеланиями добра, мира, успехов в наступающем году я завершаю год 2023. Пусть этот праздник подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит в веру в будущее», - подвела итог классного часа Наталья Афанасьева.