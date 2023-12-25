Общество

«Обратный отсчет» с Борисом Елкиным: об итогах работы администрации Пскова в 2023 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 декабря. Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Он рассказал, как сложился уходящий 2023 год для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города и каковы приоритеты на следующий год.

Также Борис Елкин ответил на вопросы радиослушателей. Ведущий - Константин Калиниченко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.