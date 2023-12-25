Общество

Александр Козловский исполнил еще одну детскую мечту в рамках акции «Елка желаний»

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский исполнил еще одно детское новогоднее желание. Как сообщил парламентарий в своем Telegram-канале, на этот раз удалось исполнить мечту 11-летней Марии из Печорского Центра помощи детям.

Фото здесь и далее: Telegram-канал депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского

«Маша давно хотела побывать на ипподроме. Передал ей сертификат на посещение Псковского ипподрома. Она сможет поехать туда вместе с друзьями и покататься на лошадях», - поделился новостью Александр Козловский.

Депутат поблагодарил Марию и коллектив центра за сувениры ручной работы.

«С коллективом учреждения нас связывают теплые отношения. Сотрудничаем уже несколько лет. А в прошлом году, так же в рамках региональной "Ёлки желаний", исполнил мечту воспитанницы центра – семилетней Сони. Подарил ей умную колонку», - добавил Александр Козловский.