Борис Елкин: Внутри администрации происходит постоянная ротация кадров

Внутри администрации Пскова происходит постоянная ротация кадров. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается сотрудников администрации, тут два варианта: или принимаешь правила игры, или нет. Скажу так, очень у многих есть желание работать, что-то менять. Внутри администрации, об этом мало кто знает, у нас проходят постоянные ротации. Люди меняют направление деятельности. Им это интересно, и я вижу, действительно, яркие глаза у людей, желание что-то сделать», - сказал Борис Елкин.