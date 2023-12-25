Общество

Выпуск второго потока воспитанников центра «Воин» прошел в Пскове

Выпуск второго потока воспитанников центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковско области

Торжественное мероприятие состоялось во вторник, 26 декабря, в Псковском государственном университете. Сертификаты о прохождении обучения по программе военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания получили 223 подростка.

С успешным прохождением серьезного образовательного этапа выпускников центра поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В видеообращении глава региона выразил уверенность, что пройденный курс обязательно окажется полезным для каждого воспитанника центра «Воин». Одним полученные знания позволят определиться с выбором профессии, для других - станут основой подготовки для прохождения военной службы или помогут в спасении жизни — своей или ближнего.

«Главное — вы научились работать в команде, действовать слаженно и согласованно, доверять своим товарищам и чувствовать плечо друг друга, нашли единомышленников, на которых всегда можно положиться. Потому что в нашем центре "Воин" случайных людей нет. Не теряйте связь с центром, мы с вами — одна команда. Мы всегда вам рады и во всем вас поддержим. Перед вами открыты все возможности, поэтому никогда не сомневайтесь в своих силах и не бойтесь трудностей. Помните, что мы с вами — Псковская дружина, дружина Александра Невского, дружина нашего президента», — напутствовал выпускников Михаил Ведерников.

Отдельные слова признательности губернатор выразил наставникам центра, которые выкладываются на 100%, чтобы каждый подросток получил необходимые знания. «Вы научились оказывать первую медицинскую помощь, подробнее изучили ключевые события нашей истории, посетили памятные патриотические мероприятия и встретились с участниками боевых действий», — обратился Михаил Ведерников к выпускникам.

В рамках торжественной церемонии врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов вручил директору регионального филиала центра «Воин» Владиславу Бобылеву медаль Министерства обороны РФ. По поручению губернатора инструкторов центра и представителей АНО «Дружина» он наградил благодарственными письмами правительства региона.

В продолжение торжественного мероприятия курсанты принесли присягу и обязались преданно служить российскому народу, почитать заслуги предков и героев современности, сохранять высокие идеалы чести, жить по справедливости и выручать попавших в беду.

В этот день для ребят, окончивших курс подготовки центра «Воин», их родителей, почетных гостей и инструкторов организации была подготовлена концертная программа.

В течение трех месяцев 223 обучающихся в возрасте 14–18 лет из различных учебных заведений города Пскова проходили подготовку по дополнительной общеразвивающей программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание» на базах ПсковГУ, псковского агротехнического колледжа, псковского медицинского колледжа, псковского политехнического колледжа, псковского кооперативного техникума. Лучшие специалисты и инструкторы передавали воспитанникам свои профессиональные знания по основам физической, специальной и стрелковой подготовки, тактической медицины и управления беспилотными летательными аппаратами.

Это уже второй поток выпускников центра «Воин». С мая по ноябрь обучение по программе прошли более 300 молодых людей и девушек из различных учебных заведений города Пскова. Кроме того, в период летней оздоровительной кампании в лагерях Псковской области навыки военно-спортивной подготовки и новые знания в области патриотического воспитания получили еще порядка 800 подростков.

Региональный филиал центра «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых людей, сотрудников силовых ведомств. Псковская область стала первым регионом СЗФО, где появилась такая образовательная площадка. Инициатива создания сети региональных филиалов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.