Общество

Каким будет сквер на Сиреневом бульваре после благоустройства, рассказал глава Пскова

Каким будет сквер на Сиреневом бульваре после благоустройства, рассказал глава голода Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Пока все подводят итоги уходящего года, расскажу об одном интересном проекте, который планируем реализовать в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря активному участию псковичей в 2024 году будет благоустроен сквер на Сиреневом бульваре», - написал Борис Елкин.

Вместе с инициативной группой глава города на этапе сбора подписей обсуждал визуализацию будущего сквера. По словам Бориса Елкина им удалось учесть все пожелания жителей Запсковья и предусмотреть проектом:

для детей до 12 лет установим два игровых комплекса с горками, качелями, альпинистскими лазалками и домиком-беседкой;

для возрастной группы от 14 лет разместим воркаут площадки с турниками, канатами, гимнастическими кольцами и брусьями;

для любителей вечерних прогулок установим скамейки с парковыми светильники, а неподалеку высадим душистые кусты сирени.

«Таким образом пространство сквера будет разделено на несколько зон, уверен, каждый сможет найти для себя занятие», - заключил глава города.