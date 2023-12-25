Общество

Дмитрий Шахов и региональная Гострудинспекция заключили соглашение о взаимодействии

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и врио руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева заключили соглашение о взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Дмитрий Шахов и Марина Кудрявцева провели рабочую встречу, на ней они обсудили вопросы обеспечения трудовых прав граждан в Псковской области в 2023 году. В ходе беседы руководитель Гострудинспекции рассказала о ситуации с соблюдением и обеспечением прав граждан в сфере трудовых отношений в Псковской области, о числе обращений, рассмотренных территориальным органом.

Дмитрий Шахов и Марина Кудрявцева особое внимание уделили оценке ситуации по защите трудовых прав членов семей участников специальной военной операции, поскольку федеральное законодательство по этому вопросу значительно изменилось, и практика его применения работодателями только нарабатывается. Как отметила руководитель Гострудинспекции, серьезных жалоб по этому вопросу после начала СВО и проведённой мобилизации не было, работодатели очень внимательно относятся к обеспечению прав своих работников, кто призван по мобилизации и участвует в СВО, а также к женам указанной категории граждан.

В ходе встречи Дмитрий Шахов и Марина Кудрявцева затронули тему охраны и безопасности труда в организациях региона, проанализировали случаи и причины гибели работников, вызвавших особый общественный резонанс, а также своевременность выплат по страховым случаям при получении работником травмы или гибели в период исполнения трудовых функций.

Псковский омбудсмен проинформировал руководителя Гострудинспекции о тех жалобах жителей области, которые поступают к нему в сфере трудовых отношений, в том числе о жалобах граждан по оплате труда, находящихся в местах лишения свободы и занятых на местном производстве.

В завершение встречи в целях повышения государственных гарантий трудовых прав жителей Псковской области, оперативного и комплексного совместного рассмотрения жалоб и заявлений граждан, а также проведения совместных проверок по таким обращениям участники встречи заключили соглашение о взаимодействии.

«Соглашение позволит проводить совместные проверки фактов нарушения трудовых прав граждан, в том числе вызвавших широкий общественный резонанс, подготовку совместных решений и принятие мер, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных трудовых прав граждан, обратившихся к ним за правовой помощью, а также выявление и предупреждение нарушений в сфере трудовых отношений. Соглашение будет способствовать разработке предложений по внесению изменений в федеральное законодательство и правовые акты Псковской области, способствующих обеспечению гарантий трудовых прав граждан, а также обеспечит эффективное взаимодействие в области правового просвещения по вопросам трудовых прав граждан. Важная информация Гострудинспекции о состоянии с обеспечением трудовых прав жителей региона, а также рекомендации, направленные на профилактику нарушений в сфере трудовых отношений и охраны труда, войдут в ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Псковской области», - заключил Дмитрий Шахов.