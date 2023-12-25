Общество

Псковское отделение Социального фонда досрочно выплатит пенсии за январь

В связи с приближающимися новогодними праздниками пенсионеры в Псковской области досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику в январе.

Досрочная пенсия за январь будет перечислена на банковские карты пенсионеров региона сегодня – 27 декабря. Выплату получат те, кому пенсия обычно приходит 9-го числа. После праздников доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.

Уточнить информацию о доставке пенсий перед Новым годом и в праздничные дни января можно в банках и отделениях «Почты России».