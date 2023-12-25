Общество

В новоржевской деревне в новом году откроется мастерская для детей

Проект Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса «Ветер перемен» вошел в число победителей конкурса «Среда возможностей». Полученный грант в размере около 500 тысяч рублей будет направлен на создание в деревне Дуброво мастерской для детей и подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Тимофеева, при грантовой поддержке в следующем году в населенном пункте будет создана мастерская, где ребята смогут обучаться ремеслу. «Им предстоит увлекательная работа с деревом, опытный мастер поможет познакомиться с профессией столяра и обучиться ее основам. Хочется создать не просто благоприятную среду для развития детей, а место притяжения. Кроме того, в программе проекта — экскурсии для ребят из сел и деревень по достопримечательностям Псковской области и Санкт-Петербурга», — поделилась Ирина Тимофеева и отметила, что успешная реализация проекта позволит в будущем претендовать на новые гранты от Фонда Тимченко.

Конкурс «Среда возможностей» благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко разработан в рамках новой стратегии по созданию поддерживающей и развивающей среды на малых территориях. Особенностью конкурса является опора на мнение и потребности, высказанные детьми и подростками в процессе разработки проектов, а также их активное вовлечение в реализацию.

Фонд Елена и Геннадия Тимченко — один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны, который работает в 80 регионах России с 2010 года. С 2023 года фонд поддерживает местные сообщества на малых территориях по двум направлениям — «Забота в ближайшем окружении» и «Развитие детей и подростков».