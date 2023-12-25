Общество

Правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники

Правительство России будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их «дочкам», следует из сообщения на сайте кабмина.

Правительство продлило на два года временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования. «Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла», - сообщил кабмин.

При этом сделано новое послабление, пишет РИА Новости. «Смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями. Решение об экспорте товаров такими организациями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств», - говорится в сообщении.