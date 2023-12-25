Общество

С иностранными студентами ПсковГУ провели беседу сотрудники полиции

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области организовали профилактическую беседу с иностранными гражданами, обучающимися в Псковском государственном университете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Заместитель начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России майор полиции Светлана Рыбакова разъяснила иностранным студентам порядок получения разрешения на временное проживание, вида на временное проживание в целях обучения.

Кроме того, на встрече обсудили важную задачу, связанную с оказанием содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая реализуется в Псковской области в рамках государственной программы «Содействие занятости населения».

Заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы Елена Васильева рассказала о практических аспектах осуществления миграционных процедур и трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По окончании встречи полицейские ответили на многочисленные вопросы юношей и девушек, пожелав им успешной учебы. Студенты, со своей стороны, поблагодарили гостей за интересную и полезную беседу.