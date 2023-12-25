Общество

«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт

«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы и на фронт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом "Своих не бросаем", движением "Здоровое Отечество", ОАО "РЖД" вывезли на лечение более 700 детей», – отметила она на заседании штаба.

Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», – пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дорога жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: строится жильё и соцобъекты, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу имени Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находятся порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Волонтёры развозят продукты в прифронтовые сёла Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры "Молодой Гвардии" сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение "Здоровое Отечество" открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд "Своих не бросаем" помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», – добавила глава гуманитарного штаба.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом», – подчеркнул замминистра.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что с первого дня проведения спецоперации в Псковской области во всех местных приёмных партии и в региональной общественной приёмной волонтёры ежедневно собирают и сортируют гуманитарную помощь для российских бойцов.

«Более 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного неравнодушными псковичами, уже отправлено на передовую. Депутаты, общественники, предприниматели и простые граждане активно принимают участие в этой гуманитарной миссии и приносят продукты, средства личной гигиены, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Кроме того, "Единая Россия" оказывает помощь по организации транспорта, сортировке, погрузке груза. Отправляем посылки защитникам с продуктовой и вещевой помощью, передаём автомобили, строительные материалы и высокотехнологичное оборудование. Неравнодушные жители региона приносят для российских военнослужащих вязаные носки, шарфы, открытки, письма с поздравлениями к Новому году и Рождеству. В декабре партия посылок, наполненных теплом и заботой, уже отправлена», – пояснил Александр Козловский.