Общество

Александр Котов: Предпосылок для новой волны мобилизации нет

Решение о проведении мобилизации принимают не на региональном уровне. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу высказать только свои соображения. Эти решения принимаются не на региональном уровне. Пока каких-то предпосылок для того, чтобы была объявлена вторая волна мобилизации, нет. В ближайшей перспективе не ожидается. Все, кто интересуется федеральными новостями, связанными с проведением специальной военной операции, слышат о том, что у нас в стране большое количество добровольцев», - сказал он.

Александр Котов отметил, что жители Псковской области добровольно заключают контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

«Пока этих ресурсов достаточно. Надеюсь, что решения о дополнительной мобилизации ни сейчас, ни в ближайшем будущем, ни после выборов президента - не будет», - подытожил гость студии.