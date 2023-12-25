Общество

Александр Борисов исполнил мечту великолучанина об электронном конструкторе

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов принял участие в акции «Елка желаний». Его подарок передали мальчику из Великих Лук, сообщил на своей странице секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.

Фото здесь и далее: Константин Максимов / «ВКонтакте»

«Новый Год - пора волшебства и чудес. Это время - когда сбываются самые заветные желания. Помочь им осуществиться помогает всероссийская акция "Елка желаний", где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Сегодня по просьбе депутата Государственной Думы Александра Борисова передал подарок от него юному великолучанину Демьяну Адомайтису», - написал он.

Александр Борисов снял елочный шарик с новогодней мечтой Демьяна в Москве. « Электронный конструктор, уверен, станет одной из любимых игрушек Демьяна», - продолжил Константин Максимов.

Демьяну и его семье передали подарок, новогодние поздравления и наилучшие пожелания от Александра Борисова вместе с исполнительным секретарем Великолукского городского местного отделения партии Натальей Багрецовой передали