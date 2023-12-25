Общество

Анастасия Повторейко о строительстве ФАПов и развитии здравоохранения

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала депутат Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Она рассказала о работе над проектом бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, об исполнении бюджета прошлого года, о расходах на медицину, о ключевых задачах областного здравоохранения и о модернизации первичного звена.

- Анастасия Викторовна, начнем с бюджета текущего года, с его исполнения. Неоднократно с коллегами вы принимали изменения, но это, как правило, дополнения за счет федеральных трансфертов. Достаточно много средств из этих поступлений было распределено на здравоохранение. Трижды точно туда уходили значительные суммы. Для поддержки вашей сферы это, видимо, имеет большое значение, несмотря на то, что есть и национальные проекты, какие-то целевые средства. От дополнительных ведь никто не отказывается?

- Абсолютно точно. Основная задача государственной программы — это повышение ожидаемой продолжительности жизни. У нас есть целевые показатели, они федеральные. Федеральная установка — 78 лет. Также перед нами стоят задачи снижения смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышения удовлетворенности населения оказываемыми медицинскими услугами.

Если говорить про выделенные в бюджете денежные средства на конкретные региональные программы, то это порядка 10 федеральных проектов. Все они на слуху. Это модернизация первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологией, детское здравоохранение, обеспеченность медицинских организаций квалифицированными кадрами. Особое значение сейчас имеет единый цифровой контур. Уделяется особое внимание развитию экспорта медицинских услуг, модернизации, формированию систем мотивации пациентов, граждан к здоровому образу жизни. Уделяется внимание профилактике — это основа. Идет разработка, реализация программ системы поддержки, повышения качества жизни старшего поколения. Это отдельная программа.

- Давайте так, ведь в первостепенные задачи псковского здравоохранения входят не только федеральные, но и собственные, региональные направления?

- Действительно, если говорить про первостепенные задачи, помимо федеральных программ у нас есть различные мероприятия, которые также заложены для решения задач государственной программы. Они реализуются во всех субъектах нашей страны, федеральным бюджетом в 2024 году будут предусмотрены основные моменты и ключевые направления. Это в том числе и проведение вакцинации, то есть профилактика, и оснащение оборудованием, и переоснащпо планаение медицинских организаций, создание единого цифрового контура.

Если говорить про суммы, то, действительно, достаточно большая доля, порядка 14%, уходит на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения». Это большая доля. Если говорить в целом про запланированные расходы на 2024 год, они составляют более 55 миллиардов рублей. Это планируемая сумма.

Да, мы, действительно, вносим изменения, Псковское областное Собрание депутатов достаточно гибко подходит к бюджету нашего региона. Конечно, задач много. И каждая из них первостепенная.

- С точки зрения результативности, каким был этот год для модернизации первичного звена здравоохранения? Мы помним, что, например, по строительству ФАПов подвел подрядчик, и очень серьезно подвел.

- Абсолютно точно.

- И не только комитет по здравоохранению подвел, подвел всех. Всех, кто ждал ФАПы — это и специалисты, и обслуживаемое население. Но сейчас ситуация подтянулась, в том числе и благодаря совместной работе депутатского корпуса с губернатором. Были встречи, совещания, в конце концов, были парламентские часы, на которые была соответствующая реакция, в том числе и по здравоохранению. Анастасия Викторовна, каким по результативности был этот год?

- Модернизация первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года. Это программа, которая будет продолжена в ближайшие два года. В нее включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную помощь. За эти годы из средств федерального и регионального бюджетов было выделено более 2,7 млрд рублей. Источниками финансирования являются федеральный и региональный бюджеты с уровнем софинансирования порядка 97,7%.

Если говорить про модернизацию, я напомню, что это строительство ФАПов, проведение капремонта, оснащение организаций медицинским оборудованием, приобретение автомобильного транспорта, обеспечение сети медицинских организаций кадрами.

По последним данным комитета по здравоохранению, по плану в нынешнем году в Псковской области возводится 34 ФАПа в 17 муниципалитетах. Общая сумма работ составляет порядка 48 млн рублей. На сегодняшний момент до конца года уже планируется лицензировать все ФАПы.

- И по решению областного Собрания в этих ФАПах также можно будет приобрести лекарства.

- Абсолютно точно, в ФАПах предусмотрена продажа лекарственных препаратов. Для удаленных населенных пунктов это, действительно, очень позитивная позиция.

- Хватает ли медицинских кадров для новых ФАПов?

- Медперсонал также укомплектован благодаря программе «Земский фельдшер». Она оказалась достаточно эффективной и востребованной. В некоторых муниципалитетах потребность выше, чем предусмотрено, потому что есть спрос.

По планам, 25 модульных строений, конструкций стоимостью 117 млн рублей возведут в следующем году. Соответственно, в принципе неплохие показатели, неплохие темпы. Действительно, были проблемы с подрядчиком, зависимость от этого есть, и это объективные причины, с которыми сталкиваются фактически все структуры.

- Как обстоят дела с новыми пунктами скорой медицинской помощи?

- Это инициатива губернатора, которая всеми поддержана. В настоящее время подходят к концу работы в Псковском и Палкинском районах. Затем новые здания будут построены в Струго-Красненском, Локнянском и Себежском районах, там планируется завершить работу уже к середине 2024 года. Действительно, очень здорово, что скорая помощь будет работать в комфортных условиях, учитывая их достаточно серьезный темп.

- Также вы говорили о закупке нового транспорта для нужд здравоохранения, сколько единиц удалось закупить?

- 41 медицинский автомобиль передан медицинским организациям уже в конце августа текущего года, и стоимость транспорта составляет порядка 42 млн рублей. Модели разноплановые, это и «ГАЗ Соболь», и Niva Legend, то есть разнообразные автомобили.

- Но в основном, конечно, автомобили должны быть проходимыми.

- Проходимые, обязательно. И конечно же, показательно, что фактически все районы области в той или иной степени по потребности получают необходимый автотранспорт.

Беседовала Любовь Кузнецова