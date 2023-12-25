Общество

Анастасия Повторейко: Я всегда открыта к диалогу

Практически по всем обращениям избирателей, которые поступили депутату Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко, удалось получить результат. Об этом парламентарий сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Благодаря тому, что я депутат по единому округу, имею больший охват, имею возможность помочь людям в разных уголках области, в том числе по каким-то нерешаемым проблемам. Поэтому я всегда открыта к диалогу. И хочу сказать, что практически все запросы разрешились результативно. Поэтому не стесняемся — обращаемся, всегда рады и открыты», - сказала Анастасия Повторейко.

Она отметила, что ситуации, с которыми приходят избиратели, — разноплановые, запросы поступают как на личных приемах, так и посредством писем, сообщений в социальных сетях.

«Бывают совершенно бытовые ситуации, вопросы по электроэнергии, достаточно большой пласт — это газификация. Я об этом часто говорю, потому что не понаслышке знаю эту проблему. Также запросы поступают по дорогам, дворовым территориям. Бывают нестандартные запросы, как недавно у нас был вопрос по часовне Владычного креста, обращение официально пришло от члена-корреспондента Академии архитектурного наследия. Такие вот нестандартные ситуации позволяют всеобъемлюще смотреть на проблематику. Я всегда открыта диалогу. Более того, мне интересно разбираться», - отметила депутат.

Анастасия Повторейко добавила, что всегда старается привлекать юридическую службу для решения вопросов избирателей.