Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о работе над проектом бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, об исполнении бюджета прошлого года, о расходах на медицину, о ключевых задачах областного здравоохранения и о модернизации первичного звена.

Трансляция завершена.