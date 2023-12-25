Церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в Пскове

Торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в актовом зале правительства Псковской области 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Участниками церемонии стали педагоги и наставники образовательных организаций муниципальных районов и округов Псковской области, городов Псков и Великие Луки, руководители органов местного самоуправления в сфере образования Псковской области, преподаватели профессиональных образовательных организаций, представители Псковской епархии, общественных организаций и другие почетные гости.
В начале церемонии прошла трансляция видеообращения министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
Затем губернатор Псковской области выступил с приветственным словом и вручил ведомственные награды, награды Псковской области и дипломы «Лучший педагогический работник».
Будущее Псковской области зависит от труда почти 9 тысяч педагогов, продолжил он. «Прошедший год показал нам, как много вы делаете в этом отношении, помог более предметно погрузиться в проблемы в педагогической сфере, и узнать выдающихся в этой области специалистов», - отметил глава региона.
Михаил Ведерников напомнил, что за год открыто 10 психолого-педагогических, 4 медицинских, 2 пожарно-спасательных кадетских классов и один агрокласс. Проведен капитальный ремонт 11 школ на 600 млн рублей, ремонт еще 6 школ запланирован на 2024 год.
В 2024 году 2,5 млрд рублей будет направлено на продолжение строительства школ.
Напомним, главными задачами Года педагога и наставника в Псковской области стало поднятие престижа профессии педагога и придание ему особого статуса.