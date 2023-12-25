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Общество

Церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в Пскове

28.12.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в актовом зале правительства Псковской области 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ПЛН

Участниками церемонии стали педагоги и наставники образовательных организаций муниципальных районов и округов Псковской области, городов Псков и Великие Луки, руководители органов местного самоуправления в сфере образования Псковской области, преподаватели профессиональных образовательных организаций, представители Псковской епархии, общественных организаций и другие почетные гости.

В начале церемонии прошла трансляция видеообращения министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. 

Затем губернатор Псковской области выступил с приветственным словом и вручил ведомственные награды, награды Псковской области и дипломы «Лучший педагогический работник». 

«Сегодня мы закрываем Год педагога и наставника, но на этом наша работа не заканчивается. Мы придали этому направлению мощный импульс. Хотя Год педагога заканчивается, можно сказать, что работа по модернизации в сфере образования в таком серьезном объеме только началась. За прошедшие 12 месяцев на региональном и федеральном уровне удалось собрать большое количество информации, концепций, идей и предложений, которые лягут в основу новой государственной программы по поддержке педагогов. В частности, увеличение заработной платы. Это нововведение коснется и регионов, где средняя заработная плата ниже среднероссийской. Кроме того, снижение профильной нагрузки на преподавателя станет важным элементом программы. Здесь важно отметить то, что цифровизация дает свои результаты, но ряд федеральных министерств просят предоставить печатную информацию. Смысл работать в электронном формате пропадает. Дальнейшее укрепление института наставничества, развитие инфраструктуры образования также станут элементами программы», - сказал Михаил Ведерников в своем выступлении.

Будущее Псковской области зависит от труда почти 9 тысяч педагогов, продолжил он. «Прошедший год показал нам, как много вы делаете в этом отношении, помог более предметно погрузиться в проблемы в педагогической сфере, и узнать выдающихся в этой области специалистов», - отметил глава региона.

«Мы узнали, как богат наш Псковский край педагогическими династиями. Общий стаж самой большой династии в Псковской области составляет 565 лет», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что за год открыто 10 психолого-педагогических, 4 медицинских, 2 пожарно-спасательных кадетских классов и один агрокласс. Проведен капитальный ремонт 11 школ на 600 млн рублей, ремонт еще 6 школ запланирован на 2024 год. 
В 2024 году 2,5 млрд рублей будет направлено на продолжение строительства школ.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил собравшихся и отметил их благородный труд. «Мы можем влиять, поддерживать вас, уважаемые коллеги, и можем выделять определенные финансовые средства на развитие системы образования», - отметил он.

Напомним, главными задачами Года педагога и наставника в Псковской области стало поднятие престижа профессии педагога и придание ему особого статуса.

Теги: #правительство Псковской области #год педагога и наставника
Источник: Псковская Лента Новостей
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