Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности новогодних праздников

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности в период новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе заседания оперативного штаба под председательством руководителя ведомства полковника полиции Игоря Иванова обсуждались вопросы готовности сил и средств управления к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок, совместно с органами внутренних дел, будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам массового пребывания граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.