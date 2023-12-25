Общество

Школа креативных индустрий открылась в Пскове

Сегодня, 29 декабря, в Пскове состоялось открытие Школы креативных индустрий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: ПЛН

Школа открылась по адресу: Октябрьский проспект, 27. Новый проект стал структурным подразделением Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Учащиеся здесь смогут пройти программу среднего профессионального образования. По итогам обучения студенты, заканчивающие курс, получат сертификат дополнительной образовательной программы, который станет приложением к диплому. Тут же студенты смогут создать свое портфолио.

В открытии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Вице-губернатор осмотрела помещения школы, пообщалась с преподавателями каждого из отделов учреждения. Ее вниманию представили новое оборудование в студиях звукозаписи, анимации, киностудии, студии дизайна.

Вера Емельянова побеседовала с учащимися Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, которые в тот момент занимались в студии звукозаписи. В школе могу заниматься не только студенты колледжа, объявлен набор учащихся из других образовательных учреждений.

«В первой половине дня будут заниматься студенты колледжа, а вторая половина дня отдана детям с 12 до 17 лет», - пояснили работники Школы креативных индустрий.

«Ребята, пользуйтесь случаем, такого нигде нет. Удачи вам», - обратилась к присутствующим студентам Вера Емельянова.

О планах по съемке короткометражных фильмов вице-губернатору рассказали в студии кинозаписи.

«Техническое оснащение нашей студии довольно обширное и мы можем работать не только здесь, но и на выезде. Формат видеоконтента очень широкий, не только событийный контент или ток-шоу, но и короткометражные фильмы. Сейчас у нас 17 профессиональных кино- и фотокамер», - рассказали работники учреждения.

В студии анимации продемонстрировали монтажный станок для создания перекладной анимации и рассказали о его устройстве. Кроме того, студия оснащена современными графическими мониторами, которые ребята активно осваивают, и добиваются любого художественного решения. Рассказали и о возможности комбинирования разных техник, которые стали доступны с появлением нового оборудования.

«Возможность использовать такие дорогостоящие и высокоточные инструменты - это большая честь и радость. В ближайшие годы мы заполним нашу страну псковской анимацией. Мы планируем создавать мультфильмы про псковский край и продолжать раскрывать юные таланты», - поделились работники учреждения.

«У вас обязанность перед Александром Сергеевичем Пушкиным сделать анимацию к его грядущему юбилею», - поделилась наставлением Вера Емельянова.

«Теперь у нас, в Школе креативных индустрий, можно сказать, есть своя мини-киностудия. С таким оснащением у вас все точно получится», - заключила первый заместитель губернатора Псковской области.

Школа креативных индустрий создается на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» в рамках федерального проекта «Придумано в России». Соглашением между Минкультуры России и правительством Псковской области от 26 декабря 2022 года в 2023 году региону предоставлена субсидия в размере 55,8 млн рублей на создание школы креативных индустрий. Региональное финансирование проекта составило 11 млн рублей.