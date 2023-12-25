Общество

Мечтающую стать полицейским юную псковичку пригласили в УМВД

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав в преддверии Нового года поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Новогодние мечты должны сбываться. И поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Полины сбылась! Полина, 11 лет, из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова мечтает стать полицейским и приобрести мобильный телефон. Хорошо, если она пополнит ряды стражей правопорядка, мы будем рады ждать её на службу. Мы постараемся исполнить заветное желание девочки», - сказал Алексей Овсянников.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из Культурного центра УМВД России по Псковской области решили совершить новогоднее чудо и осуществить мечту ребенка. Девочке удалось в составе патрульного экипажа не только покататься по городу, но и самостоятельно посидеть на водительском месте - покрутить руль, нажать на клаксон автомобиля, включить сигнальные маячки и в специальное громкоговорящее устройство сделать предупреждение автолюбителю, который, по мнению юного инспектора, нарушил ПДД.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников пригласил Полину в региональное УМВД, где вручил подарок. Девочка не скрывала свой радости. Она не удержалась и решила сразу испробовать девайс. Начальник управления также пригласил Полину стать участником международного патриотического похода «Наследие – 2024».

Полину ожидала насыщенная программа. Знакомство началось с экскурсии по зданию областного УМВД, которая ей очень понравилась. Полина посетила также музей псковской полиции, расположенный в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. В ходе этой встречи девочка узнала много нового об истории создания в регионе подразделений органов внутренних дел, об их руководителях и сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Состоялось знакомство с действующими сотрудниками полиции. О своей работе рассказали следователи, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы.

Кроме того, гостья посетила Экспертно-криминалистический центр УМВД. Полицейские рассказали ей о различных видах экспертиз, которые проводятся в Центре, показали оборудование и лаборатории, оснащение чемоданчика эксперта, с которым сотрудники выезжают на места происшествий.

В завершение организаторы пригласили Полину в кафе, где её ожидали подарки и сладкий стол. Полина отметила, что для нее и ее друзей сотрудники полиции являются примером мужества и отваги. Юная псковичка добавила, что хочет быть похожей на генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, чтобы приносить в мир добро.