Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Бытовые услуги и социальный контракт
как пользоваться газом
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
Два хита псковской кухни
2023 полититоги
новое поколение сето
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
Контейнеры в снегу
Псков кофейни и пекарни
Реформа ОМСУ первый этап
 
 
 
ещё Общество 25.12.2023 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 29.12.2023 19:230 Общественный порядок обеспечат на 300 праздничных мероприятиях в Псковской области 29.12.2023 19:200 С 90-летием поздравили ветерана пенитенциарного ведомства сотрудники УФСИН в Пскове  29.12.2023 19:080 Полицейские поздравляют многодетные семьи в Псковском районе с Новым годом 29.12.2023 19:010 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 29.12.2023 19:000 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 22.12.2023 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе 22.12.2023 17:122 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мечтающую стать полицейским юную псковичку пригласили в УМВД

29.12.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав в преддверии Нового года поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Новогодние мечты должны сбываться. И поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Полины сбылась! Полина, 11 лет, из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова мечтает стать полицейским и приобрести мобильный телефон. Хорошо, если она пополнит ряды стражей правопорядка, мы будем рады ждать её на службу. Мы постараемся исполнить заветное желание девочки», - сказал Алексей Овсянников.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из Культурного центра УМВД России по Псковской области решили совершить новогоднее чудо и осуществить мечту ребенка. Девочке удалось в составе патрульного экипажа не только покататься по городу, но и самостоятельно посидеть на водительском месте - покрутить руль, нажать на клаксон автомобиля, включить сигнальные маячки и в специальное громкоговорящее устройство сделать предупреждение автолюбителю, который, по мнению юного инспектора, нарушил ПДД.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников пригласил Полину в региональное УМВД, где вручил подарок. Девочка не скрывала свой радости. Она не удержалась и решила сразу испробовать девайс. Начальник управления также пригласил Полину стать участником международного патриотического похода «Наследие – 2024».

 

Полину ожидала насыщенная программа. Знакомство началось с экскурсии по зданию областного УМВД, которая ей очень понравилась. Полина посетила также музей псковской полиции, расположенный в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. В ходе этой встречи девочка узнала много нового об истории создания в регионе подразделений органов внутренних дел, об их руководителях и сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Состоялось знакомство с действующими сотрудниками полиции. О своей работе рассказали следователи, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы.

Кроме того, гостья посетила Экспертно-криминалистический центр УМВД. Полицейские рассказали ей о различных видах экспертиз, которые проводятся в Центре, показали оборудование и лаборатории, оснащение чемоданчика эксперта, с которым сотрудники выезжают на места происшествий.

В завершение организаторы пригласили Полину в кафе, где её ожидали подарки и сладкий стол. Полина отметила, что для нее и ее друзей сотрудники полиции являются примером мужества и отваги. Юная псковичка добавила, что хочет быть похожей на генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, чтобы приносить в мир добро.

Теги: #елка желаний #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 246 человек
29.12.2023, 19:290 Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку» 29.12.2023, 19:240 Пьяный мотоциклист стал фигурантом уголовного дела в Гдовском районе 29.12.2023, 19:230 Общественный порядок обеспечат на 300 праздничных мероприятиях в Псковской области 29.12.2023, 19:200 С 90-летием поздравили ветерана пенитенциарного ведомства сотрудники УФСИН в Пскове 
29.12.2023, 19:080 Полицейские поздравляют многодетные семьи в Псковском районе с Новым годом 29.12.2023, 19:040 Почти 500 кг гашиша не позволили перевести через границу РФ в Псковской области 29.12.2023, 19:010 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 29.12.2023, 19:000 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог
29.12.2023, 19:000 Футбольный мастер-класс для детей провели игроки ФК «Псков» 29.12.2023, 18:580 О Новом годе и Рождестве 29.12.2023, 18:450 «Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове 29.12.2023, 18:390 Около 9 тысяч детей посетили губернаторские елки в Псковской области
29.12.2023, 18:310 Андрей Турчак передал подарок 17-летней псковичке 29.12.2023, 18:280 Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию наркопреступлений 29.12.2023, 18:270 В Псковской области начнет работу цифровая платформа сопровождения инвестпроектов 29.12.2023, 18:200 Морозные новогодние выходные прогнозируют в Псковской области
29.12.2023, 18:200 Лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник» наградили в Пскове 29.12.2023, 18:190 О перспективах строительства нового путепровода в Великих Луках рассказал Андрей Беляев 29.12.2023, 18:150 Бал чемпионов вновь объединил лучших спортсменов и тренеров Псковской области 29.12.2023, 18:000 Мечтающую стать полицейским юную псковичку пригласили в УМВД
29.12.2023, 17:560 Пиратский новый год и Рождество в Бразилии: что ждет псковичей на рождественских каникулах 29.12.2023, 17:541 Суд обязал облздрав возместить диабетику из Дедовичей расходы на тест-полоски для глюкометра 29.12.2023, 17:500 Десять муниципалитетов региона губернатор отметил грантами за высокие показатели эффективности 29.12.2023, 17:400 «Новогоднее космическое приключение» показывают в псковском театре кукол
29.12.2023, 17:350 Мужчина в черном пальто пропал в деревне Новый Изборск 29.12.2023, 17:260 Губернатор обратил внимание нового состава общественных помощников на адресную работу с населением 29.12.2023, 17:220 Псковичам представили подборку популярных российских фильмов и сериалов 2023 года 29.12.2023, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 декабря
29.12.2023, 17:101 Omoda S5 GT в АвтоАс с выгодой до 150 000 рублей 29.12.2023, 17:090 Наталья Федорова подписалась в поддержку выдвижения Путина на выборах президента 29.12.2023, 16:590 31-й выпуск проекта «Истфакт»: Советский Новый год 29.12.2023, 16:440 Иностранцы пытались пересечь границу в Печорском районе
29.12.2023, 16:370 В Центробанке сообщили о сокращении выдачи ипотеки в России в ноябре 29.12.2023, 16:210 Итоги и планы работы Театрально-концертной дирекции Псковской области 29.12.2023, 16:080 Концерт «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове 29.12.2023, 15:486 Псковский губернатор: В этом году мы ждем исторический рост собственных доходов региона
29.12.2023, 15:160 Движение транспорта ограничат на участке улицы Некрасова в Пскове 29.12.2023, 15:030 Александр Борисов исполнил мечту ребенка из Бобровского дома-интерната 29.12.2023, 14:580 Губернатор о чиновничьем десанте в Великих Луках: Мы хотели показать, что вопрос в подходе 29.12.2023, 14:441 Михаил Ведерников: Конструктивно у нас работают три оппозиционные партии
29.12.2023, 14:420 «Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области. ВИДЕО 29.12.2023, 14:271 Игорь Максимов: Буквально через пару дней мы начнем писать новую историю 29.12.2023, 14:160 Псковский губернатор: Никого не будем заставлять переходить на одноглавую модель управления 29.12.2023, 14:130 420 спектаклей показал Псковский театр драмы в 2023 году
29.12.2023, 14:100 Omoda представляет лимитированную серию фастбэк-кроссовера Omoda C5 Trendly Red  29.12.2023, 14:090 В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы в 2023 году 29.12.2023, 14:070 Зарплату муниципальных служащих в восьми округах повысят на 10-12% — Михаил Ведерников 29.12.2023, 14:020 Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts
29.12.2023, 13:552 «Обратный отсчет»: Губернатор Михаил Ведерников об итогах 2023 года. ВИДЕО 29.12.2023, 13:450 С госмедициной в Великих Луках нужно навести порядок — губернатор 29.12.2023, 13:410 Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина 29.12.2023, 13:380 Михаил Ведерников: Вероятно, музей «Россия — моя история» разместят не в кампусе
29.12.2023, 13:330 Около 60 млн рублей привлекла Театрально-концертная дирекция для проведения культурных мероприятий в регионе 29.12.2023, 13:310 Соцгородок под Псковом примет первых посетителей этой зимой, заявил губернатор 29.12.2023, 13:280 Михаил Ведерников: Бывший «Октябрь» в центре Пскова хотим сдать к концу лета 29.12.2023, 13:220 «Пастырь»: Новый год и Рождество Христово. ВИДЕО
29.12.2023, 13:180 Михаил Ведерников: «Дружина» сыграла значимую роль в предотвращении атак дронов 29.12.2023, 13:170 В России существенно расширилось донорское движение 29.12.2023, 13:100 Классику «Союзмультфильма» покажут в «Сказочном лесу» Пскова 29.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с губернатором Михаилом Ведерниковым
29.12.2023, 12:491 Названа особенность стенда Псковской области на выставке «Россия» 29.12.2023, 12:390 Порядка 300 тысяч зрителей посетили мероприятия Театрально-концертной дирекции региона в этом году 29.12.2023, 12:340 Школа креативных индустрий открылась в Пскове 29.12.2023, 12:140 В Россию увеличился турпоток после введения в оборот электронных виз
29.12.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о деятельности Театрально-концертной дирекции 29.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 декабря 29.12.2023, 11:580 ПЛН-ТВ: Открытие кабинета купца Поганкина 29.12.2023, 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества»
29.12.2023, 11:410 Правительство продлило ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года 29.12.2023, 11:320 Пожилая женщина пострадала при пожаре в Дедовичах  29.12.2023, 11:190 Псковичка украла сковороду и продукты из магазина на Рижском проспекте 29.12.2023, 11:050 Телефонные мошенники лишили доверчивую гдовичку 100 тысяч рублей
29.12.2023, 10:590 Omoda и Jaecoo в Пскове объявляют о начале конкурса с подарками и ценными призами 29.12.2023, 10:440 Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту юной великолучанки 29.12.2023, 10:360 Псковское УФАС оштрафовало «Газпром» на миллион рублей за срыв сроков газификации  29.12.2023, 10:250 Губернатор Михаил Ведерников подведет итоги 2023 года в эфире «ПЛН FM»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru