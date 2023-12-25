Общество

Псковские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающими праздниками

В преддверии Нового года следователи регионального следственного управления Следственного комитета РФ посетили детей, находящихся в отделении Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Лесной дом». В данном учреждении находятся ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении.

Сотрудники следственного управления знают, что в Новый год все дети ждут подарков и волшебных чудес. Ребята очень обрадовались возможности пообщаться со следователями, поделились своими жизненными историями и дальнейшими планами.

Сотрудники управления поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, вручили им сладкие новогодние подарки, а также пожелали удачи и успехов в Новом году.