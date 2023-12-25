Общество

Михаил Ведерников потребовал ускорить темп работы по созданию Центра молодежи в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 30 декабря, посетил стройплощадку регионального Центра молодежи на улице Конной в Пскове, чтобы на месте проверить объем выполненных работ и настроить подрядчика на дальнейшую динамичную деятельность.

Создание Центра молодежи ведется по программе комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» и региональному проекту «Развитие системы поддержки молодежи». На проведение работ выделено более 85 млн рублей федеральных средств — они направлены на ремонт двух этажей и кровли здания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, сотрудник подрядной организации на объекте представил губернатору проектные решения и доложил, что здесь ежедневно трудятся 35 человек. Михаил Ведерников осмотрел помещения первого и второго этажей — будущие кабинеты, холлы, актовый зал — везде произведена черновая отделка, монтируются инженерные коммуникации.

«Количество рабочих нужно увеличивать, увеличивать количество смен. Ставим перед вами задачу завершить работы к середине февраля следующего года. Объект очень важный, он будет задействован для выполнения поручений президента России в части молодежной политики», — сказал Михаил Ведерников.

Отдельно он поставил задачу по закупке недостающего оборудования и мебели: «По всем позициям нужно думать на перспективу, закупить все необходимое и положить на временное хранение, чтобы все было под рукой».

По вопросу поставки противопожарного оборудования на объект Михаил Ведерников поручил профильному вице-губернатору Игорю Шатурному держать вопрос на личном контроле, оказывать необходимую помощь и содействие подрядчику.

«Вы обещали в самом начале, что нас не подведете, — обратился Михаил Ведерников к подрядчику. — Поэтому мы на вас рассчитываем. На объект рабочие должны выйти не позднее 3 января, чтобы не терять темп — времени для раскачки до конца праздников нет».