Общество

Борис Елкин поздравил экипаж БАПЛ «Псков» с Новым годом

Глава областного центра Борис Елкин поздравил членов экипажа большой атомной подводной лодки «Псков» и командира корабля капитана 1 ранга Андрея Юрченко с наступающим Новым годом.

«Желаю, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий, а дома всегда ждали близкие! Здоровья и благополучия, счастья и любви в ваши дома», - высказал пожелание Борис Елкин.

Он также напомнил, что на большой атомной подводной лодке «Псков» служит наш земляк, уроженец Великих Лук Иван Молчанов. Он прибыл на Северный флот по призыву в город Гремиха (сейчас поселок Островной Мурманской области) на атомоход проекта 671рт. После службы уволился в запас, но любовь к Северу и морю взяла свое. И в 2005 году он призвался по контракту.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«У моряков есть такая традиция: если «срочник» призывается на одноименный корабль, его называют «именником». С контрактниками другая история, но Молчанову повезло: лодка носит имя его родного областного центра. Иван рассказывает, что на корабле его приняли хорошо, а на третьи сутки уже вышли в море. Тогда старпомом был командир 7-й дивизии подводных лодок контр-адмирал Сергей Алексеевич Чередниченко. Главный старшина Иван Молчанов служит на БАПЛ «Псков» уже 19-й год. Сколько из них был в море – и сосчитать трудно. Говорит, что ни разу не пожалел о своем выборе, а лодки, надёжнее чем «Псков», не видел. Каждый отпуск он бывает у себя на родине, но предстоящий Новый 2024 год встретит со своими сослуживцами», - рассказал глава Пскова.