Общество

20-градусные морозы придут в Псковскую область

20-градусные морозы ожидаются в Псковской области в первые дни января 2024 года. Это следует из прогноза погоды, опубликованного компанией «Яндекс».

В частности, в Пскове в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется до -10 градусов, а в ночь с 1 на 2 января – до -19 градусов. Днем 2 января в областном центре ожидается -17 градусов, ночью – до -22 градусов.

Источник: «Яндекс»

20-градусные морозы по предварительному прогнозу сохранятся 3 и 4 января.

Ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.