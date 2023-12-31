Общество

Эстафету акции «Полицейский Дед Мороз» приняли в Пушкиногорском районе

В преддверии Нового года сотрудники и ветераны отделения МВД России по Пушкиногорскому району совместно с главным зимним волшебником и внучкой Снегурочкой, а также представителями Общественного совета и отделения социальной помощи семьям и детям ГКУСО «Центр социального обслуживания Пушкиногорского района» присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Участники акции посетили ряд семей не только в поселке, но и в нескольких деревнях, где поздравили с наступающими новогодними праздниками ребятишек. Дети очень их ждали и были в восторге от визита Деда Мороза и Снегурочки, которые вручили им подарки и конфеты. Малыши в ответ приготовили свои подарки – новогодние стихи и песни, которые с удовольствием читали и пели», - поделились в ведомстве.

Гости напомнили подопечным об основах законопослушного поведения, о необходимости соблюдения правил безопасности во время каникул, а также в общественных местах и на дороге в зимний период. Ребятам пожелали веселых праздничных дней и безопасного Нового года, а родителям - крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия.

Сотрудники полиции отмечают, что подобные акции воспитывают у детворы доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное отношение к людям в форме.