Общество

Следователи СК России поздравили ребят из многодетной семьи с наступающими праздниками

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области поздравили с наступающими праздниками ребят из многодетной семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«В преддверии Нового года следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области традиционно поздравляют детей, особенно нуждающихся во внимании и поддержке. И конечно, поздравили своих подопечных из одной семьи: Ульяну, Эвелину, Кристину и Вову, проживающих в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Себежского района», - отметили в ведомстве.

Несмотря на трудности, выпавшие детям на жизненном пути, эти ребята очень дружны, привязаны друг к другу и помогают в любой сложной ситуации, подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники управления поздравили детей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, вручили им сладкие новогодние подарки, а также пожелали удачи и успехов в новом году.