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Общество

Господдержка волонтеров и изменение призывного возраста: какие законы вступают в силу в январе

01.01.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда и пенсии неработающих пенсионеров; родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу; право на кредитные каникулы станет бессрочным. Об этом сообщается на сайте Госдумы. 

Федеральный бюджет на 2024–2026 годы

Доходы составят 35,065 трлн рублей в 2024-м, 33,552 трлн рублей в 2025-м и 34,051 трлн рублей в 2026 году, а расходы — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно. Каждый третий рубль будет направлен на социальную сферу. 

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что бюджет принимался в очень непростых условиях: «17 500 санкций объявлено нашей стране, идет СВО. Но если сравнить бюджет 2024 года и, допустим, бюджет, который принимала Государственная Дума в 2000 году, в последующие годы в ситуации финансового кризиса, то бюджет, который мы принимаем сегодня, однозначно отличается в лучшую сторону». 

«Несмотря на вызовы, мы принимаем бюджет развития, бюджет противодействия санкциям», — подчеркнул председатель ГД.

Повышение МРОТ и пенсий 

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. Внести это изменение поручил президент РФ Владимир Путин. В результате вырастет зарплата у 4,8 млн человек, а также увеличится ряд социальных выплат.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5 %. Решение коснется более 32 млн граждан.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин — важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования», — отмечал Вячеслав Володин.

Новая редакция закона о занятости

Закон предусматривает новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учетом современного состояния рынка труда и систематизирует меры государственной поддержки граждан, ищущих работу. Он вступит в силу 1 января 2024 года за исключением отдельных положений. 

«Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», — подчеркивал председатель ГД.

Повышение социальных налоговых вычетов

Начиная с расходов 2024 года, можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13% от 150 тысяч рублей), а за обучение ребенка — до 14 300 рублей (13% от 110 тысяч рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме. 

Социальный налоговый вычет предоставляется с расходов на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

«Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование», — сказал Вячеслав Володин.

Программа долгосрочных сбережений граждан

Граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений с НПФ в период 2024–2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год, могут получить дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства в течение трех лет. Срок может быть продлен по решению правительства. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений будет только на добровольной основе. Также установлены особенности банкротства НПФ, которые формируют долгосрочные сбережения. 

Господдержка волонтеров

Закрепляется конкретный перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак. Расширяются цели добровольческой деятельности. Например, в них войдет участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Освобождение от НДФЛ ряда выплат 

С денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

«Орден "Родительская слава" полагается семьям, в которых растет не менее семи детей, а звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более ребятишек. Это пример для подражания. Эти средства многодетные семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку необходимого. Правильно, чтобы с заслуженной награды налог не взимался», — отметил председатель ГД.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета

Родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Поручение разработать соответствующие изменения в законодательство было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Законы позволят дополнительно поддержать семьи с детьми.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, они подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. «Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам», — отметил Вячеслав Володин.

«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты», — сказал Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, «средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей». Все необходимые средства заложены в федеральном бюджете.

Бессрочное право на получение кредитных каникул 

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года. 

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита, — сказал Вячеслав Володин. — Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту».

Изменение призывного возраста

С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Поправки в закон о маткапитале 

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином России по рождению. Изменение не коснется жителей новых регионов. 

Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии. 

Отмена госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности

Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других органах и организациях. Право на бесплатную юрпомощь имеют, в частности, малоимущие граждане. 

Уведомление о риске неисполнения кредитных обязательств

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50 % доходов.

Новый инвестиционный налоговый вычет 

Появится новый вид инвестиционного налогового вычета. Право на него получат организации, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики либо соответствующие критериям, которые установит Правительство. В состав вычета включаются только капитальные затраты, но не более 25% от их общего объема.

Льготная ставка НДС для детских товаров 

Расширяется перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Среди них — бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Закон повысит доступность этих товаров.

Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, принятие закона снизит налоговую нагрузку на отечественных производителей ряда социально значимых товаров.

«Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей», — сказал Вячеслав Володин.

По словам председателя ГД, сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на «увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест, повышение оплаты труда».

«Это еще одна мера, направленная на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей. ГД в осеннюю сессию продолжит эту работу», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Социальные и страховые пенсии — в беззаявительном порядке

Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве. 

Передача федеральным органам исполнительной власти некоторых полномочий правительства

Федеральным министерствам и ведомствам передаются полномочия правительства по принятию нормативных правовых актов в ряде сфер регулирования, например в области ветеринарии, благотворительной деятельности и добровольчества, государственной поддержки кинематографии, торгового мореплавания, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Транспортный налог на угнанный автомобиль

Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Штрафы для энергокомпаний, не установивших счетчики

Гарантирующих поставщиков и сетевые организации будут штрафовать за невыполнение обязанностей по приобретению, установке, замене и допуску в эксплуатацию счетчиков электроэнергии. Штрафы составят до 100 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии. Ставить обязаны «умные» счетчики. 

Инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей

В России создадут государственную информационную систему в сфере сохранения культурных ценностей. В нее войдут реестры экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешений на вывоз культурных ценностей и реестр паспортов, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.

Утилизация упаковки

Начнет работу обновленная система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку. Ответственность за ее утилизацию переносится на производителей и импортеров. Они будут самостоятельно утилизировать отходы или платить экологический сбор. Нормативы по утилизации будут расти поэтапно.

Охрана лесов от пожаров

Вводятся уровни реагирования на ландшафтный (природный) пожар. Их установит Правительство. Уточняется, что охрана лесов от пожаров включает в себя лесопожарное зонирование, выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, а также выполнение мер экстренного реагирования.

Система ресоциализации бывших заключенных

Вводится институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Нормы закона будут способствовать эффективной адаптации осужденных.

Согласие и отказ от обработки биометрии

Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью «Госуслуг». Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных. 

Развитие массового спорта

Средства, полученные организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, будут направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором таких игр в букмекерской конторе, увеличиваются с 1,5 % до 2 % от базы расчета целевых отчислений.

Единые критерии получения социальной помощи

Унифицируются требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Расширяется перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Предусматривается возможность подать заявление о назначении помощи, в том числе на основании соцконтракта, с помощью портала «Госуслуги».

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Это касается также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

Ответственность операторов связи

Операторов связи будут штрафовать за неисполнение требований к сетям и средствам связи, которые используют для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Размер штрафа составит от 0,001% до 0,003% от годовой выручки, полученной на территории субъекта РФ, где правонарушение было выявлено, за первое нарушение и от 0,01% до 0,03% — за повторное.

НДФЛ для дистанционных сотрудников 

Дистанционные сотрудники, которые работают из‑за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13% с вознаграждений и иных выплат, полученных за выполнение трудовых обязанностей. При превышении порога в 5 млн рублей в год ставка будет составлять 15%.

Модернизация механизма комплексного развития территорий

Юрлица, отвечающие за реализацию комплексного развития территории (КРТ), и лица, с которыми заключены договоры о КРТ, уравниваются в правах и обязанностях при осуществлении отдельных этапов такой деятельности. В Градостроительный кодекс вводится понятие «оператор КРТ».

Долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета

Появится новый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Инвесторы смогут открывать его в дополнение к счетам других типов. При заключении договора в 2024–2026 годах минимальный срок действия ИИС-3 составит пять лет, затем он будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 10 лет.

5 января

Дополнительный способ воспользоваться маткапиталом 

Средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

«Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала, — отметил ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах». 

Своевременная медицинская помощь

Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи. 

Выдворение иностранцев из страны

Выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении. Суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Охрана объектов топливно-энергетического комплекса 

Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) получит право сбивать беспилотники. Ранее это могли делать только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

7 января

Вид на жительство для высококвалифицированных иностранных граждан

Высококвалифицированным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

21 января

Информирование о полной стоимости кредита

Банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

Теги: #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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