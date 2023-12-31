Общество

Псковский ОМОН принял участие в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь

Инструктаж подразделений регионального управления Росгвардии и полиции прошёл в Пскове 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия к личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, он отметил, что росгвардейцы в тесном взаимодействии с полицией должны на высоком уровне обеспечить безопасность граждан в новогоднюю ночь, а также поздравил сотрудников с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и достижения поставленных целей.

После завершения инструктажа сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области заступили на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории города Пскова и Псковского района.

Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несут службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.