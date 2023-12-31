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Почетному гражданину Пскова Сергею Вертешеву исполнилось 75 лет

1 января исполнилось 75 лет Почетному гражданину Пскова, доктору технических наук, профессору Сергею Вертешеву.

Сергей Михайлович Вертешев родился 1 января 1949 года в деревне Шокша Галичского района Костромской области.

В 1972 году окончил Ленинградский политехнический институт (ЛПИ), в 1975 году там же успешно окончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию. В 1998 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Вычислительные системы, их математическое обеспечение и организация вычислительных процессов».

В Псковском политехническом институте работал с 1975 года. За время работы в институте прошел путь от ассистента до профессора, директора института. В 2012 году стал президентом Псковского государственного университета.

В 2009 году был избран членом Общественной палаты Псковской области. Возглавлял комиссию палаты по вопросам образования и науки.

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Сергей Вертешев - автор более 120 научных трудов и четырех изобретений. Академик Международной академии наук высшей школы, академик Российской муниципальной академии, член Петровской академии наук и искусств. Почетный работник высшего образования России.

Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом».

В 2011 году Сергею Вертешеву было присвоено звание Почетного гражданина города Пскова.