Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса

40 нарушений законодательства выявили росгвардейцы в Псковской области в 2023 году в ходе проведения проверок объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники отделения государственного контроля ведомства осуществляют федеральный государственный контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
В ходе контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны выявлено 16 нарушений.
Руководителей организаций, которые допустили нарушения, привлекли к административной ответственности.