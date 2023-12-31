Общество

Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса

40 нарушений законодательства выявили​ росгвардейцы в Псковской области в 2023 году​ в ходе проведения проверок объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники отделения государственного контроля ведомства осуществляют федеральный государственный контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

В ходе контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны выявлено 16 нарушений.

Руководителей​ организаций, которые допустили​ нарушения, привлекли​ к административной ответственности.