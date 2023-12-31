Общество

Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети

Песню «Гулянка» со строчкой «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, включили на дискотеке в Доме культуры в Порхове. Инцидент вызвал резонанс в группе «Подслушано в Порхове» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот видео: «Подслушано в Порхове» / «ВКонтакте»

Большинство подписчиков сообщества осудили действия диджея, администрации учреждения и танцующих под указанную песню людей, указав на недопустимость таких действий в условиях специальной военной операции.

Директор ДК Анна Тарасенкова опубликовала извинения: «Уважаемые жители Порхова, администрация Дома культуры приносит свои извинения за ситуацию с песней Веры Сердючки на дискотеке. Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа, и он будет наказан. Хочется сказать, что коллектив ДК - один из первых, кто подключился к организации помощи нашим военнослужащим при первой мобилизации. На протяжении всей операции всегда помогаем и переживаем за наших парней. Ещё раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию у всех порховичей и наших защитников Отечества».

Позже директор ДК уточнила, что «в связи со сложившейся ситуацией, дискотеки в Доме культуры на неопределенное время отменяются».