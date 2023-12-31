Общество

Назван максимальный срок безопасного хранения салатов

Доедание новогодних салатов на следующий день может быть опасно для здоровья, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог, старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Инна Заикина. Она назвала максимальный срок безопасного хранения салатов.

Салаты признаются любимыми блюдами многих людей, причем лидерами считаются многокомпонентные салаты с майонезной заправкой, «Оливье», «Селедка под шубой», отметила диетолог в беседе с «Лентой.ру».

«Надо знать, что такие блюда относятся к скоропортящимся: в блюде могут смешиваться продукты с разными сроками хранения, а жировая заправка является питательной средой для размножения микроорганизмов, продуцирующих токсины. В связи с чем можно получить пищевое отравление как при несоблюдении санитарных норм во время приготовления, так и сроков хранения блюда. В группе риска лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — предостерегла Заикина.

По словам специалиста, разумным было бы приготовить ингредиенты для таких салатов из свежих продуктов непосредственно в тот же день, когда и планируется праздничный стол, а хранить их обязательно в холодильнике.

«Безопасность приготовленных компонентов салата в таком случае гарантируется в течение 18 часов. Срок хранения уже заправленного салата сокращается до 12 часов, даже если хранится в холодильнике. На праздничном столе в готовом виде не стоит оставлять подобные салаты более, чем на 6 часов», - отметила она.

Данные сроки регламентированы документом СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», сообщила собеседница.

«Если рецептура блюда позволяет, целесообразно доставать из холодильника и заправлять лишь необходимую порцию салата непосредственно перед торжеством, лучше позже добавить, а дегустацию не откладывать на конец вечера. Пусть лучше в холодильнике останутся компоненты салата, которые на следующий день, заправив, можно употребить, если срок годности еще не вышел», — заключила она.