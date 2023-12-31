Общество

Каким должен быть режим сна в новогодние праздники, объяснили специалисты

В период новогодних праздников многие сталкиваются с проблемой сохранения режима сна. Каким должен быть режим сна в новогодние праздники, объяснили специалисты в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Следует установить распорядок дня в период праздников, поддерживать постоянный график сна, придерживаясь регулярного времени отхода ко сну и времени пробуждения. Нужно избегать длительного или дневного сна, так как он может нарушить способность засыпать ночью. Средняя продолжительность сна должна быть 6-8 часов.

«Ограничить употребление стимуляторов. Отнеситесь с осторожностью к употреблению алкоголя и кофеина, особенно в часы, предшествующие сну. Данные вещества могут оказать пагубное влияние на качество сна», - говорится в сообщении.

Немаловажно следить за рационом.

«За новогодним столом легко поддаться соблазнам и столкнуться с перееданием. Избегайте употребления тяжелой, острой или сладкой пищи, в особенности перед сном. Отдавайте предпочтение легкоусвояемым продуктам. Последний прием пищи рекомендуется не меньше чем за 4 часа до сна», - продолжили специалисты.

Следует оставаться активным. В период праздников особенно важно сохранять привычную активность. Физическая активность может способствовать лучшему сну. Не нужно забывать о том, что время проведения физических нагрузок имеет важное значение, не стоит нагружать организм непосредственно перед сном.

Кроме того, нужно ограничить воздействие экранов перед сном. Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить режим сна. Постарайтесь не пользоваться смартфонами, планшетами или ноутбуками как минимум за час до сна. Вместо этого следует выбрать расслабляющие занятия, например, чтение книги или принятие теплой ванны.

Последнее - нужно создать комфортную обстановку для сна.

«Позаботьтесь заранее о комфортных условиях для сна. Проветрите помещение. Роспотребнадзор рекомендует ответственно отнестись к режиму сна в период новогодних праздников и поддерживать общее состояние здоровья», - заключили в ведомстве.