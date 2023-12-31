Общество

Как выбрать правильную омывайку, напомнили в Роскачестве

С наступлением зимы автолюбителям приходится перестраиваться на новые погодные условия и подготавливать автомобиль к заморозкам. Тут без замены обычной стеклоомывающей жидкости на незамерзающую не обойтись. Но, к сожалению, она далеко не всегда бывает качественной.

Температурные качели этого сезона, когда шкала уличного термометра пляшет от минус семи к нулю и даже небольшому плюсу через два дня, потом резко скатывается до минус 20, постоянно держат в тонусе и водителей, и пешеходов. В таких условиях правильную стеклоомывающую незамерзайку трудно переоценить. От этого зависит резкость обзора, здоровье водителя, его пассажиров, а заодно и машины. И, что существенно, количество происшествий, в том числе смертельных, на дорогах.

Выбор такой продукции обширен, а предложение встречается как в обычных магазинах и торговых сетях, так и в местах скопления автомобилей, в том числе на обочинах магистралей.

«Ранее Роскачество проводило исследование незамерзайки, которое затронуло продукцию 31 торговой марки, — рассказала "Парламентской газете" эксперт Роскачества Наталья Завьялова. — Тогда нам не попалась стеклоомывающая жидкость с метанолом, который запрещен в России, однако встретить такую опасную продукцию можно, если покупать ее с рук или на трассе».

Тесты показали, что стеклоомывающие жидкости многих торговых марок не соответствовали заявленным минус 20 градусов и начинали замерзать уже при более высокой температуре — от минус 13. Однако также были и те, к которым у специалистов почти не возникло замечаний, а продукция двух торговых марок получила российский «Знак качества».

Лучше всего покупать незамерзайку, у которой температура замерзания ниже. Ведь, если залить жидкость, предназначенную для минус 15 градусов, при похолодании до условных 20 ниже нуля она замерзнет. Тем более что некоторые образцы вообще не дотягивают до указанных производителем свойств, как подтвердило исследование.

«Рекомендуем приобретать стеклоомывающую жидкость только в специализированных магазинах или крупных торговых сетях, — посоветовала Наталья Завьялова. — Незамерзайка в несанкционированных точках торговли может быть неэффективной, опасной и для лакокрасочного покрытия автомобиля, и для здоровья».

Наибольший риск нарваться на вредный продукт — у случайных продавцов на обочине, которые часто не имеют никаких документов на товар и не подтверждают покупку чеком. В такой ситуации велика вероятность, что стеклоомывающая жидкость будет содержать метанол. Даже его пары могут влиять на зрение, привести к отравлению и летальному исходу. При приеме внутрь тяжелую интоксикацию, сопровождающуюся слепотой, может вызвать всего 5-10 граммов вещества. Кроме того, летучие пары некоторых органических соединений могут вызвать головную боль, а передозировка ароматизаторами — аллергические реакции, предупредила собеседник издания.

Есть и другие нюансы, которые следует учесть автомобилисту. При покупке потребитель вправе требовать у продавца свидетельство о государственной регистрации товара и документы, подтверждающие его происхождение, напоминают специалисты Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства. Подлинность свидетельства можно проверить в Реестре свидетельств о государственной регистрации.

Список неблагонадежных производителей ежегодно дополняется новыми брендами. Например, перечень изготовителей-фантомов стеклоомывающей жидкости, не обнаруженных в Москве по указанным на этикетках продукции адресам, можно найти на официальном сайте столичного Роспотребнадзора. Сейчас там около шести десятков наименований.

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