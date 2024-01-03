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Общество

Кардиолог рассказал, из-за чего может произойти «разрыв сердца»

04.01.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

 Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, из-за чего может произойти «разрыв сердца».

По словам специалиста, таким образом часто описывают инфаркт, но чаще всего разрыв случается спустя 2-3 недели после него. Так врачи называют состояние, при котором рвется стенка левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда, пишет РИА Новости

«Процесс рубцевания зоны инфаркта включает стадию "размягчения" ткани в зоне инфаркта, которая, например, при повышении артериального давления может "порваться". Поэтому пациенты, перенесшие инфаркт, особенно, если не выполнялась реваскуляризация (стентирование, шунтирование) зоны инфаркта, должны четыре недели соблюдать постельный режим. Плотный рубец будет сформирован к концу четвертой недели», — объяснила Бокерия в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что разрыв стенки желудочка, как правило, фатален. Спасти человека можно лишь при условии чрезвычайно быстрой помощи врачей с соответствующим опытом и необходимым оборудованием. В редких случаях место надрыва может «закрыться» само собой с помощью образовавшегося тромба.

Теги: #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
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