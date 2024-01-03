Общество

Сколько в Пскове суеверных людей, выяснили эксперты

28% псковичей назвали себя суеверными. Об этом сообщили эксперты сервиса SuperJob, проведшие опрос представителей экономически активного населения.

По результатам исследования, каждый второй пскович не считает себя суеверным. 28% заявили, что верят в приметы. Причем женщины в этом признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространенных профессиональных групп не первый год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (46%). На втором месте — HR-менеджеры (в приметы верят 38% из них). На третьем месте — водители (34%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (15%) и программистов (18%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 22%.